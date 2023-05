Volgens de VS verloor Rusland 100.000 militairen in vijf maanden tijd: 20.000 doden, 80.000 gewonden

De helft van de gesneuvelde soldaten zijn Wagner-huurlingen, zei Kirby, die worden ingezet om de stad Bachmoet in te nemen, in de regio Donetsk. De Russische privémilitie Wagner ronselt hoofdzakelijk in gevangenissen onder criminelen die gratie kunnen krijgen in ruil voor zes maanden aan het front. De meesten van hen zijn “Russische veroordeelde criminelen die in de strijd worden gegooid in Bachmoet zonder voldoende ervaring of training, leiderschap of enig gevoel van organisatorisch ‘command and control’,” zei Kirby.