Steeds meer ouders hebben moeite om schoolfactuur te betalen: "Alle lichten staan op rood"

Pelleriaux merkt geen verschillen per regio, maar wel een verschil tussen opleidingen. "We weten dat de opleidingen voor vakscholen veel duurder zijn." Ook Christine Hannes, directeur van de GO! Spectrumschool in Deurne, een vakschool, merkt dat de prijzen stijgen. "Het is heel ironisch dat dit de dure opleidingen zijn, want hier zitten net de meest kwetsbare ouders. De prijzen van hout zijn nog nooit zo hoog geweest: zo wordt een richting onbetaalbaar. Wij proberen dat niet door te rekenen, maar dat is een enorme uitdaging."