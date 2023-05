Stoomtreinfestival luidt Meetjeslandse zomer in

Volgend weekend vindt het jaarlijkse stoomtreinfestival van Maldegem weer plaats. Liefhebbers kunnen er meerijden met 6 unieke stoomtreinen in wagons uit de jaren dertig.

Zo zal Tom er te zien zijn, een Duitse trein die de allerlaatste kolen heeft vervoerd die in Europa werden gedolven. Tom doet nog dienst voor toeristenvervoer bij een staalbedrijf in Nederland.

Een ander paradepaardje is de smalspoorstoomlocomotief ‘Maaike’ van de Nederlandse Stichting Rijssens Leemspoor. Die is van 1913, hij werd gebruikt in een steenbakkerij.

Daarnaast kan je je laten rijden met de eigen treinen van de vzw Stoomtrein Maldegem -Eeklo en een Belgische hoofdlijnlocomotief van Infrabel bekijken.

Opvallend is dat er ook old timer tractoren te zien zullen zijn in Maldegem. Dat komt omdat de landbouw altijd veel gebruik heeft gemaakt van de stoomtrein. Het stoomtreinfestival vindt plaats op 6 en 7 mei.