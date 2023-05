Supermarktbezoek 20 procent duurder dan jaar geleden volgens Testaankoop: "Groenteprijzen stijgen het sterkst"

Testaankoop blijft de maandelijkse inflatiecijfers verontrustend vinden. Daarom roepen ze nogmaals op om een anti-inflatiemandje in te voeren. "Boodschappen nemen nu een wel erg grote hap uit het budget van gezinnen. We hebben vorige maand aan de regering gevraagd om na te denken over oplossingen, zoals het anti-inflatiemandje. We zijn blij te horen dat er discussies lopen in de Kamer over mogelijke maatregelen om aan prijsbeheersing te doen", besluit Clays.