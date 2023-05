Tremelo en Niels Albert stimuleren inwoners om met de fiets boodschappen te doen

Ex-veldrijder Niels Albert is het gezicht van de campagne. De kortere afstanden in de gemeente doet hij altijd met de fiets. "Ik ben niet echt een shopper, dat is meer iets voor mijn madam", vertelt Albert. "Maar als ik in het postkantoor, de bank of het gemeentehuis moet zijn, neem ik al snel de fiets om naar het dorp te rijden. Ook mijn dochter haal ik af van school met de fiets. Je hoeft niet naar parkeerplaats te zoeken en ondertussen werk je ook nog aan je conditie."