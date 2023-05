Twee inbraken op industrieterrein in Willebroek

Afgelopen weekend is er in de Schoondonkweg in Willebroek bij twee handelszaken ingebroken. "Eerst kregen we melding van een inbraak waarbij de deur beschadigd was. Onbekenden hebben het handelspand betreden en een laptop en gsm gestolen", zegt Dirk Van de Sande van de politiezone Rivierenland. "Daarna deed zich hetzelfde voor in een andere handelszaak, maar daar werd enkel de deur beschadigd en niets gestolen."

De politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. "Het onderzoek naar eventuele verdachten loopt volop", zegt Van de Sande. "Het is al lang geleden dat we nog melding hebben gekregen van inbraken in die straat."