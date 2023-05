Uitbater snookerclub Maasmechelen en buurman van Brecel: "Mijn huis meer waard nu ik naast een wereldkampioen woon"

Om vijf na elf op 1 mei 2023 is het zover: Luca Brecel wint het WK snooker met 18-15 van viervoudig kampioen Mark Selby. In Maasmechelen, de thuisgemeente van Brecel, vieren ze feest. Georgios en Stefanos Poulios baten een snookerzaak uit in Maasmechelen. Ze zijn door het dolle heen. “Niet te geloven. Het zag er eerst even niet goed uit, maar hij heeft zich herpakt. Het is onwaarschijnlijk”, zegt Stefanos. “Na die tiende rode bal in het laatste frame wist ik dat het binnen was”, vult Georgios aan.