"Ga niet zomaar achter de hoek omdat het daar 50 euro goedkoper is": Tijs Vanneste waarschuwt liefhebbers van tatoeages

Tattoos zijn een booming business. “Het taboe is helemaal weg en dat vind ik fantastisch”, zegt Tijs Vanneste, programmamaker van onder andere “De Kemping”. Vanneste is al sinds 2004-2005 bezig met tatoeëren en zag in zijn carrière de tolerantie alleen maar toenemen. “Vroeger was de drempel vrij groot om als klant een tattooshop binnen te stappen. Die drempel is weg: bij mij komen mensen van 18 tot 85 jaar. Dat is geweldig”, vindt hij.