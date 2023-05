Verkeersmaatregelen in Wieze voor Belgian Darts Open dit weekend

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 mei vindt in Wieze bij Lebbeke opnieuw de Belgian Darts Open plaats, acht maanden na de vorige editie. De gemeente verwacht opnieuw een grote opkomst van zo’n 18.000 toeschouwers uit binnen- en buitenland. Daarom nemen ze maatregelen om het verkeer niet in het honderd te laten lopen.

De directe omgeving van de Oktoberhallen wordt parkeervrij gemaakt om een vlotte doorstroming te kunnen garanderen. Voor bussen is er een parkeerzone voorzien in de Sasbaan, op het resterende gedeelte in de Sasbaan geldt een parkeerverbod. Daardoor zal de Sasbaan op het moment dat de bussen er geparkeerd staan, enkele richting worden van Wieze richting Herdersem. De omleiding in omgekeerde richting loopt via Herdersem.