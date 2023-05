Van underground tot kopje onder: Vice Media staat op de rand van het faillissement

In 1994 startten drie vrienden "The voice of Montréal". Het magazine schreef toen vooral over de undergroundcultuur in Montréal. Een van de drie, Shane Smith, is nog steeds uitvoerend voorzitter van het bedrijf. Een andere, Gavin McInnes, is nu vooral bekend als oprichter van de extreemrechtse Amerikaanse groep Proud Boys. In 1996 veranderden ze de naam naar Vice.