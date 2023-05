Vijf maanden cel voor overvaller die heldhaftige bakkerin in Koksijde bedreigde

De rechter legde de man een opvallend milde straf op. Hij krijgt 25 maanden cel waarvan slechts 5 effectief. Hij moet zich wel vijf jaar lang aan voorwaarden houden. Zo moet hij zich laten begeleiden voor zijn drugsprobleem. Daarnaast kreeg de man ook nog bijzondere voorwaarden. "Je krijgt een contactverbod met de bakkerin zelf", sprak de rechter. "Ontmoet je haar op straat dan moet je haar ontwijken of een andere weg kiezen. Daarnaast krijg je ook een verbod om nog in de buurt van bakkerij Diemas te komen." Dat betekent dat de man op zoek moet naar een andere plaats om zijn brood te kopen want: hij is zélf klant bij Diemas.