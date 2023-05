Vleermuizen hebben een nieuwe schuilplaats in Zegelsem bij Brakel

Vleermuizen hebben in Zegelsem bij Brakel een nieuwe schuilplek gekregen. Een oude gewelfde kelder in de Vaanbuikbeekvallei is er omgebouwd tot een winterverblijfplaats voor vleermuizen. Het gaat om een project van Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender in opdracht van een private boseigenaar op wiens domein de gewelfde kelder werd aangetroffen.