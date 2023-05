"Complete catastrofe" in Soedan: al meer dan 100.000 mensen gevlucht naar buurlanden, ruim 300.000 ontheemden in eigen land

Geweld in Soedan: wat is er aan de hand?

Soedan, in het noordoosten van Afrika, is al meer dan twee weken in de greep van zware gevechten tussen het leger en de paramilitaire militie Rapid Support Forces (RSF).

Het leger en de RSF bevechten elkaar met zware wapens, artillerie, tanks en gevechtsvliegtuigen. De gevechten vinden plaats in de hoofdstad Khartoem, waar honderdduizenden mensen vastzitten in een actieve oorlogszone, en andere steden. Ook in de westelijke regio Darfoer is het geweld weer opgelaaid. Sinds half april zijn in Soedan al meer dan 500 mensen om het leven gekomen en 5.000 mensen gewond geraakt, maar die cijfers zijn een onderschatting.

Vorige week werd een wapenstilstand afgekondigd die zondagavond door de strijdende partijen met drie dagen is verlengd. Net als de voorbije dagen wordt het staakt-het-vuren echter niet gerespecteerd.