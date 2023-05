Waarom een kalfsworst met amper 5 procent kalfsvlees toch een kalfsworst is

Radio2-luisteraar Danny Vlyminck vindt in zijn lokale supermarkt kalfsworst die maar 4,7 procent kalfsvlees bevat. "Er zit bijna 70 procent varkensvlees in, dan is het toch eerder een varkensworst?"

Volgens Vandewynckel is dat helemaal correct: "De wet spreekt nergens over een verplichte minimumhoeveelheid. De regels zijn Europees bepaald en zeggen enkel dat consumenten niet misleid mogen worden. Maar in dit geval lijkt het niet om misleiding te gaan, want er zit wel degelijk kalfsvlees in."

Fenavian krijgt wel vaker vragen over de benaming van vlees. "Ook over everzwijnenpaté krijgen we gelijkaardige vragen. Mensen willen weten waarom deze paté niet volledig uit everzwijn bestaat en waarom er zoveel varkensvlees in zit. Hier geldt hetzelfde antwoord: varkensvlees is nodig voor de lekkere smaak en de textuur."