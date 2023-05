"Meest mentale sport": waarom snooker veel meer dan een cafésport is

Dat snooker meer is dan een spel tussen sigaret en pint, bewees "Belgian bullet" Luca Brecel toen hij maandag het wereldkampioenschap snooker won en Belgische sportgeschiedenis schreef. Het biljartspel is niet erkend als topsport, wat volgens sommigen onterecht is. Naast de moeilijke techniek, is snooker net als schaken of darts mentaal een erg zware sport.