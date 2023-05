Bijna 15.000 leden van de Leesjury kiezen hun favoriete boeken: dit zijn de winnaars

De kinderen en jongeren in de Leesjury komen samen in leesgroepen in scholen en bibliotheken, of ze stemmen mee als internetjurylid. Zo waren er dit jaar 289 leesgroepen. 14.881 kinderen en jongeren lazen mee. "Een stijging met 25 procent ten opzichte van vorig jaar en een absoluut record", zegt Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest.