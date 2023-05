Brand vernielt lokaal van voetbalclub Red Stars in Zulte: "Verschillende brandhaarden gevonden, zeker brandstichting"

Vannacht is brand gesticht in een lokaal van Red Stars op domein De Raveschoot in Olsene bij Zulte. Het gaat om een lokaal dat de nieuwe club had gerenoveerd om er een cafetaria in te richten. Red Stars is een nieuwe club voor kinderen met hersenverlamming, en start in september. De brandweer heeft verschillende brandhaarden gevonden, en is zo zeker dat het om brandstichting gaat. Het parket onderzoekt de zaak.