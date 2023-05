Amerikaanse centrale bank trekt de rente nog eens op: voorlopig de laatste keer?

De Amerikaanse rente staat nu op het hoogste niveau in zestien jaar. Het optrekken van de rente past in de strijd tegen de hoge inflatie. Door lenen duurder te maken, hoopt men de vraag af te koelen en dus ook de druk op de prijzen te laten dalen. In maart lagen de prijzen van consumptiegoederen in de VS nog 5 procent hoger op jaarbasis.

Met voorzichtiger taalgebruik in de mededeling over het rentebesluit lijkt de Fed wel aan te geven dat er mogelijk een pauze komt in de renteverhogingen. Verschillende factoren zullen overwogen worden "bij het bepalen van de mate waarin bijkomende beleidsverstrenging gepast kan zijn", luidt het.