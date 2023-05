Antwerpse agenten vrijgesproken voor racisme in geheime WhatsApp-groepen

In 2016 stapten zes leden van het team naar hun oversten. De dienst intern toezicht van de Antwerpse politie startte een onderzoek. In 2017 kwamen de feiten aan het licht in de media, en werd een gerechtelijk onderzoek opgestart na klacht van de Liga voor Mensenrechten. Ook Comité P, de instelling die de politie controleert, boog zich toen over de zaak.