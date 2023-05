Autobestuurder wordt onwel en rijdt tegen huis in Denderleeuw

In de Sint-Amandstraat in Denderleeuw is rond 17.00 uur een auto in een huis gereden. De bestuurder zou onwel zijn geworden en verloor de controle over het stuur. De auto kwam tegen de gevel van een woning terecht. De schade is groot. De brandweer heeft het huis moeten stutten. De bewoners waren niet thuis toen het ongeval gebeurde. Beide inzittenden van de auto raakten lichtgewond. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis.