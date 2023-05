Belgisch-Nederlands bedrijf wil plastic afval recyleren in de haven van Oostende

Dat het bedrijf de haven van Oostende koos voor haar eerste vestiging is geen toeval. De haven profileert zich al langer als trekpleister voor bedrijven uit de circulaire economie. "Circulaire economie is het tegenovergestelde van wegwerpeconomie", duidt Van Vliet. "Alles wat we in het dagelijks leven gebruiken is gemaakt op basis van grondstoffen, die moeten opgegraven worden of uit de grond gehaald. Dat is zeer belastend voor het milieu. Achteraf worden die spullen dan meestal verbrand, wat ook belastend is. Circulaire economie probeert die grondstoffen zo veel mogelijk te hergebruiken en is er dus op uit om de natuur, het milieu en de omgeving te sparen. Toen we op zoek gingen naar een vestigingsplaats viel het ons op dat het havenbestuur van Oostende die gedachte zeer genegen is, graag met ons meedenkt en dus een ideale locatie is voor een bedrijf als het onze."



Nu het bedrijf een optie heeft op een stuk grond in de haven kan het een vergunning aanvragen. Normaal duurt het zo'n anderhalf jaar voor alles daarvoor geregeld is, dan moet de fabriek nog worden gebouwd. De initiatiefnemers hopen tegen 2026 echt te kunnen starten met ongeveer 110 personeelsleden. APPI verwacht jaarlijks zo'n 500.000 ton aan plastic afval en gerecycleerde korrels aan- en af te voeren via de haven.