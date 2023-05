Bezoek de nieuwe trompetaansluiting A19/R8 tijdens Open Wervendag: uniek uitzicht op 50 meter hoogte

“Tijdens hun bezoek komen bezoekers heel wat te weten over de werken. Ze zullen daarbij uitleg krijgen van het team van de aannemer dat er dagelijks aan het werk is. Via een trappentoren zullen bezoekers over de nieuwe brug over de R8 kunnen wandelen om een beter zicht te krijgen over het totaalplaatje. Bezoekers zonder hoogtevrees kunnen plaatsnemen in de Flyseat (een soort zittribune die omhoog gaat, nvdr) om de werken vanop 50 m hoogte te bezichtigen”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer.