Bezwaren tegen verbouwing silo’s in Leuven: “Zal ons terras in de schaduw zetten”

Daarnaast zijn er nog andere bezwaren over mobiliteit of parkeergelegenheid bijvoorbeeld. Maar de verbouwing is vooral te groots, zeggen de buurtbewoners. Ze zijn wel voorstander van de verbouwing maar de extra bouwlagen zien ze liever niet komen. “Het is a-typisch voor Leuven, het gebouw is eerder iets voor een grootstad. Het is te groot tegenover de andere gebouwen", zegt Pieter Claes. "Ook de stijl past niet echt bij de andere gebouwen aan de Vaartkom. Die zijn gerestaureerd naar de oorspronkelijke bouwstijl van de Vaartkom, maar het voorstel van de silo’s is in mijn ogen iets postmodern dat niet past bij de andere bouwstijlen aan de Vaartkom.”