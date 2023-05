463 bezwaren tegen appartementen in buurt van basisschool de Posthoorn in Wevelgem

Het hele euvel gaat over de plannen van bouwheer Crodar Building Company om 22 appartementen te bouwen in de Normandiëstraat in Wevelgem, vlakbij de Posthoornschool, op een braakliggend terrein. De onderneming diende een aanvraag in. Maar de buurt vreest dat de appartementen zullen zorgen voor meer verkeer aan de school én er verdwijnt ook een stuk groen. Maïté Mullebrouck is mama van drie kinderen op de school en nam het initiatief voor de bezwaren: "De in- en uitrit van die parking van de appartementen zou echt wel recht tegenover de school zijn, in de Normandiëstraat waar er nu al paaltjes zijn en het autoluw is. Nu kunnen enkel de fietsers en voetgangers door. De kerk wordt ook gebruikt om te turnen, voor opvang,... als die flats er komen zal het niet meer veilig zijn om over te steken."