Veel schade aan horecazaak in Wilrijk na brand, wellicht kwaad opzet

Op één van de ramen van het restaurant is graffiti gespoten: "stap 1" staat te lezen. "Dat hebben we ook vastgesteld en dat zal deel uitmaken van het onderzoek", zegt Bruyns. "Kwaad opzet is de bovenste piste die moet worden bekeken." Het gerechtelijk lab en een branddeskundige komen ter plaatse om te achterhalen wat er precies is gebeurd.