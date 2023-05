Chipsmaker Pringles in Mechelen lanceert nieuwe verpakking na kritiek op "onrecycleerbare koker"

"De bedoeling is dat alle verpakkingen tegen 2025 recycleerbaar zijn, zoals ook deze nieuwe papieren koker", klinkt het bij Wim Geens van de Belgische koepel voor verpakkingsproducenten, Fost Plus. "Het recycleren van papierkarton wordt verstoord door de aanwezigheid van andere materialen, zoals het metalen uiteinde op de oude koker. De materialen gingen zo verloren voor de circulaire economie."

"Gelukkig is de nieuwe verpakking een oplossing voor dit probleem", gaat Geens verder. "Papierkarton is een van de meest gerecycleerde verpakkingsmaterialen in België. Van keukenrol tot verpakkingsmateriaal en opbergdozen, het is terug te vinden in heel wat alledaagse producten. En dat is een goede zaak, want dankzij deze recycling gebruiken we minder natuurlijke grondstoffen en verminderen we de uitstoot van CO²."