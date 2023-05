Elk jaar minder controles op tattooshops in België: zo makkelijk is het om een erkenning te krijgen 

Om een erkend tatoeëerder te worden in België, volstaat een hygiënecursus van zo’n 20 uur. Daarna is de kans op een onverwachte controle door de overheid nagenoeg onbestaande: in 2022 werden er geen controles ter plaatse in tattooshops uitgevoerd. De controles op hygiëne zitten in het algemeen al jaren in dalende lijn. Nochtans geven tattoo-artiesten in “Pano” zelf aan dat ze graag vaker gecontroleerd zouden worden.