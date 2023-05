Opvallende stijging in het aantal branden en oproepen wespenverdelging in Limburg door droge zomer 

In 2022 werden in Limburg 2.974 oproepen geteld voor brand geteld In 2021 waren dat er 2.297. Volgens kolonel Bert Swijsen van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg is daar een duidelijke verklaring voor: "Vorig jaar was het een erg droge zomer met meer natuurbranden. Daarnaast waren er ook kleinere branden, bijvoorbeeld in tuinen door onkruidbranders."

De droogte zorgde ook voor een forse stijging in de oproepen voor wespenverdelging. In 2021 waren dat er 3.064 en in 2022 maar liefst 21.352. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen 20 jaar.

Ook bij de branden binnen is er een opvallende tendens te merken. "We zien geen spectaculaire stijging in de aantallen, maar ze worden wel vaker veroorzaakt door batterijen. Dat gaat om batterijen van elektrische fietsen tot gewone batterijen van huishoudtoestellen", zegt Bert Swijsen.