Hoe ziet de kroningsdag van Charles en Camilla eruit? We gidsen je door hun planning, uur per uur

Leden van de Britse koninklijke familie, internationale royals, staatshoofden, vertegenwoordigers van The Church of England, ministers van de Britse regering en oud-premiers, politici van het Gemenebest en verdienstelijke burgers komen aan in Westminster. Daar nemen ze op een aangewezen stoel plaats.



Het zijn in totaal 2.200 gasten. In vergelijking met de kroning van Elizabeth II is dat een pak minder (toen waren er 8.000).