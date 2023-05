De vijf boeken van de week: de zussen Mitford, een eerlijke getuigenis van een moeder en Quentin Tarantino

De 26-jarige Van Gogh wandelde drie dagen lang van Wallonië naar Korsele om er zijn vertrouwenspersoon te bezoeken: dominee Abraham van der Waeyen Pieterszen. Onder zijn arm: een schetsboek. Van Gogh was net ontslagen als leerling-predikant bij de mijnwerkers in de Borinage.

Door dat ontslag herontdekte Van Gogh zijn liefde voor tekenen, zoals hij zo graag had gedaan in kindertijd. Zijn familie geloofde niet in zijn kunst, maar Pieterszen moedigde Van Gogh aan om zijn passie voort te zetten. "Misschien hadden we nooit gehoord van de kunstenaar Vincent Van Gogh als hij die tocht niet had gemaakt", vertelt Deweer op Radio 1.