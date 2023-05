Voormalige Audi-baas Rupert Stadler bekent schuld in 'dieselgate'-schandaal

In Duitsland heeft de voormalige topman van de Duitse autobouwer Audi, Rupert Stadler, schuld bekend in het 'dieselgate'-schandaal. Dat meldt zijn advocaat. Stadler werd ervan verdacht te hebben gesjoemeld met software in dieselauto's. Daarmee aanvaardt hij het voorstel van de rechtbank: een voorwaardelijke straf en een boete van ruim 1 miljoen euro.