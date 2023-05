Eerste laadpaal in Limburg geïnstalleerd op vraag van burgers

"Zeker in een stedelijke omgeving zijn publieke laadpalen belangrijk", zegt schepen van Mobiliteit, Marc Schepers (RoodGroen+). "Niet iedereen kan voor de eigen deur op de oprit zijn elektrische wagen opladen, dus moeten we sterk en snel investeren in elektrische oplaadpunten op publiek domein. We hebben vandaag al ruim 100 laadpalen op ons grondgebied staan. Via dit project zullen we dat kunnen verdubbelen. Maar daar stoppen we niet. Het is de bedoeling om op zoek te gaan naar nog andere mogelijkheden om te laden op publiek domein of de combinatie met privaat domein en daar verder in te investeren, zodat de laadfaciliteiten gaan groeien."