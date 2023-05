"Ook met een elektrische tandenborstel poetsen veel mensen verkeerd": maar hoe pak je het dan wel goed aan?

Whitening tandpasta’s die de laatste jaren toch een grote hype is geworden zijn volgens Martens een tijdelijke oplossing. “Tanden bleken via tandpasta geeft een tijdelijk resultaat, dit is nooit blijvend.”

Ook huis-tuin-en-keukenmiddeltjes als bicarbonaat doen meer kwaad dan goed. "Het is in grote hoeveelheden niet goed voor je tandglazuur. Hetzelfde geldt voor tandpasta's met houtskool. Dat is in feite je tanden poetsen met je barbecue, dan kan ik echt niet aanbevelen."