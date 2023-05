Vragen op sociale media over gepland elektronisch muziekfestival in Brustem 2 weken na illegale rave

Op sociale media zijn er vragen over Lust Outdoor, een elektronisch muziekfestival dat binnenkort wordt georganiseerd in Brustem (Sint-Truiden), vlak bij het voormalig vliegveld. De stad verleende daar een vergunning voor. Afgelopen weekend veroorzaakte een illegale rave met 10.000 feestvierders veel hinder. Maar Lust Outdoor is een heel kleinschalig event op een andere locatie, verzekert het stadsbestuur.