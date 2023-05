Essen vraag input inwoners over aanleg nieuw park via inspiratiewandelingen

"We willen niet vanuit onze ivoren toren beslissen hoe het park er moet gaan uitzien. We willen onze inwoners laten meedenken zodat er een groot draagvlak is. Daarom organiseren we inspiratiewandelingen. We gaan met hen op pad op het terrein in kleine groepjes. Op verschillende plekken worden er voorstellen uitgelegd en besproken. We horen ook graag welke ideeën zij hebben", zegt de burgemeester.