Expert gaat mogelijke fusie tussen Gooik, Galmaarden en Herne voorbereiden

De gemeenten willen ook de inwoners betrekken bij dit proces. "We willen met de mensen praten om te horen hoe zij die fusie zien. We zouden graag hebben dat zij de nieuwe grote gemeente mee vorm geven. Bijvoorbeeld: gaan we onze gemeentelijke diensten centraal organiseren op één plek of gaan we de voorzieningen toch in de dorpskernen houden? Dat is iets waarrond we de mening van de inwoners willen kennen", zegt De Boeck.

In december 2023 moet het onderzoek van de experts afgerond zijn en dan zal beslist worden of de fusie tussen Gooik, Galmaarden en Herne doorgaat.