Franse Grondwettelijke Raad verwerpt tweede vraag naar referendum over pensioenhervorming

"Met deze hervorming zal ons pensioenstelsel in 2030 in evenwicht zijn. De regering wil nu het overleg met de sociale partners voortzetten om werken betekenisvoller te maken, de arbeidsomstandigheden te verbeteren en volledige werkgelegenheid te bereiken", klonk het toen in een regeringsverklaring.

De volgende stap voor de tegenstanders van de pensioenhervorming volgt op 8 juni. Dan bespreekt de Assemblée Nationale een voorstel om de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd in te trekken. Op 6 juni is alvast een nieuwe betoging van vakbond gepland.