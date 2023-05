Gent lanceert route en speciale boekjes voor dove en blinde toeristen

Zo hebben Kurt en Lore de nieuwe route en boekjes geprobeerd in Gent. Kurt is slechtziend, en Lore is blind. Beiden zijn ze heel enthousiast over de nieuwe toeristische boekjes en route. "Het is leuk dat het meer is dan alleen maar voelplaten", vertelt Lore. "Want met een voelplaat alleen, weet je soms nog niet goed hoe iets er uitziet. Omdat er bij de voelplaten ook een audiobeschrijving hoort, is dat een stuk beter. Ook omdat de beschrijving vertelt op welke plekken je precies moet voelen op de voelplaat. Dus terwijl je naar de beschrijving luistert, weet je heel goed waar je op de voelplaat moet voelen, en dat maakt het voor ons veel duidelijker."

Ook Kurt vindt het een echte meerwaarde. "Jullie weten bijvoorbeeld hoe het Gravensteen in Gent eruit ziet. Maar leg dat maar eens uit aan mensen met een visuele beperking. Dat is niet simpel. Maar de voelplaten samen met de audiobeschrijving geven ons echt een heel mooi beeld."



"En het Gravensteen is zo’n groot gebouw", vult Lore aan. "Dan kan je wel een stukje van de muur voelen, maar daar stopt het. En dan heb je nog geen idee hoe het er precies uitziet. Het is ook leuker om zo op stap te gaan met vrienden die geen visuele beperking hebben. Tot nu toe wandelde je eigenlijk gewoon maar mee, maar voortaan zal je ook echt een idee hebben van de dingen die te zien zijn."

De boekjes kwamen tot stand met Toerisme Vlaanderen en de Stad Gent.