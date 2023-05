Gent plaatst opvallende verdwaalpalen tegen zwerfvuil

Gent zet de komende weken ook twee redders in bij die verdwaalpalen. Die zien er uit als echte redders zoals aan de kust of in het zwembad. Maar in Gent zullen de 'zwerfvuilredders' mensen naar de verdwaalpalen en de vuilnisbakken leiden.

In totaal krijgen 30 vuilnisbakken in Gent een verdwaalpaal. Die komen onder meer in het Citadelpark, het Sint-Baafskouterpark, op het Centrumplein en in het Rabotpark. Daar komen vaak heel wat mensen samen, en die laten veel afval achter. Voorts gaat Gent ook 105 verdwaalbordjes ophangen met daarop de slogan 'Vamos a la vuilbak'. En aan verschillende scholen komen er affiches om de vuilnisbakken extra te laten opvallen.