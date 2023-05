Burgemeester van Bertem start nieuwe lokale lijst en scheurt zich af van nationale politiek  

Voor de nieuwe lokale lijst is Vander Elst op zoek naar inwoners die zich mee willen engageren. "Volgende week krijgt elke inwoner van Bertem een brief in de bus", vertelt Vander Elst. "Ik ben op zoek naar enthousiaste Bertemnaren die samen dit nieuwe lokale project willen uitwerken ver weg van de nationale politiek. In Bertem is er nog heel wat te doen. We zitten hier in een kleine landelijke gemeente met amper 10.000 inwoners en dat willen we behouden. We willen hier een project opzetten dat in het teken staat van een landelijke gemeente."