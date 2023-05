Hallerbos bijzonder laat in bloei door koude lente, extra maatregelen langer van kracht

"Door de latere bloei hebben we beslist om de extra maatregelen in het Hallerbos nog tot en met zondag 7 mei te verlengen, want we verwachten dat nog wat mensen naar het Hallerbos zullen afzakken. In Wallonië is het ook schoolvakantie." De toegang met de wagen blijft afgesloten tot en met zondag 7 mei, waardoor een aantal parkings in het bos niet bereikbaar zijn. Mensen moeten zich dus ook volgend weekend nog aan de rand parkeren. De kilometers touw om mensen uit de bloemen te houden, blijven nog even hangen en er zullen volgend weekend ook nog vrijwilligers op pad zijn in het bos.

De pendelbussen die bezoekers normaal gratis naar het bos brengen, zullen niet meer uitrijden. "Uiteraard hangt aan de pendelbussen een kostenplaatje en we moeten ook alles gecommuniceerd krijgen, want het heeft geen zin om pendelbussen in te zetten als mensen niet weten dat ze rijden", zegt burgemeester Marc Snoeck. "Maar uiteraard kunnen de mensen nog altijd het openbaar vervoer nemen naar het bos."