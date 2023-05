Hanen, kalkoen en gans maken te veel lawaai voor buren: wegdoen, opeten of ophokken

De Bellekouter in Schellebelle is al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw een groene woonwijk in Schellebelle. Huisjes met een tuintje waarin heel wat mensen enkele kippen of konijnen houden. Maar enkele luidruchtige vogels hielden al maandenlang de buren, en vooral de kinderen van die buren, wakker. Praten hielp niet meer en dus stapten de buren naar de vrederechter in Wetteren. Die oordeelde gisteren dat de dieren minder lawaai moesten maken. Hoe de eigenaar daarvoor zorgt, mag hij zelf bepalen.

Eigenaar Dirk Herssens was behoorlijk moedeloos na de zitting bij de vrederechter: "Ik geef het op. Ik zal mijn twee hanen wegdoen, ook al zijn die beestjes al 10 jaar oud. Ik doe ze den bol af. Maar mijn gans, die blijft. Ik heb dat beestje al 25 jaar, die kan ik niet wegdoen. En ik ga hem ook niet heel de dag in een donker kot steken. Hij zou het niet overleven."