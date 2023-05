School voor jongeren met autismespectrumstoornis start in september in Hoegaarden: "Inspelen op grote nood aan aangepast onderwijs"

De nieuwe school kan in totaal 28 leerlingen, verspreid over vier klassen, een plaats bieden. Aandacht voor rust en veiligheid is er troef. "Een basisvoorwaarde om kinderen met autisme te laten leren en floreren", zegt Sven Lambrecht, directeur van BuSo Mariadal waar de nieuwe school toe hoort. "We werken met kleine klassen, veel voorspelbaarheid, visualisatie en één-op-één begeleiding. Leerlingen krijgen ook een "vluchtklas" waar ze naartoe kunnen als het even niet gaat."