In Nederland en Duitsland gaat de gasketel op de schop: zal Vlaanderen volgen? En gaat dat zomaar?

De warmtepomp is in ieder geval de meest voor de hand liggende optie, maar er zijn wel enkele obstakels. Zo is er de vraag of er wel voldoende warmtepompen zijn voor de grote omschakeling die eraan komt: "Op dit moment zitten we nog, net zoals bij veel andere materialen in de bouw, met een beetje vertraging. Dat zou zichzelf wel moeten herstellen", schat Verbeeck in.

Een grotere uitdaging worden de oude gebouwen, want het is niet evident om daar warmtepompen te installeren: "Eerst en vooral omdat een woning goed genoeg geïsoleerd moet zijn voor een warmtepomp. Een warmtepomp is namelijk een systeem dat verwarmt op lagere temperaturen en we moeten dus zeker zijn of we daarmee de woning wel warm krijgen", legt Verbeeck uit. Daarnaast moet je de pomp aan of onder je woning kunnen plaatsen en ook dat is niet bij alle (oude) gebouwen vanzelfsprekend.

En dan is er nog het kostenplaatje: een warmtepomp kost tussen de 6.000 en 20.000 euro. Dan zijn de kosten voor installatie en de nodige isolatie van een gebouw niet meegerekend. Het gaat dus over veel geld, "maar het voordeel is wel dat je dat je dat op termijn ook terugverdient", vertelt Verbeeck. Maar je moet het geld in eerste instantie wel hebben: "Maar daarvoor zijn er ook premies en subsidies voor mensen die een warmtepomp willen plaatsen in een bestaand gebouw."