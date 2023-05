"Hoe hoog zullen mijn waarden zijn als ik 60 ben?": infoavond in Zwijndrecht over bloedonderzoek PFAS bij jongeren

In basisschool Het Laar in Zwijndrecht verzamelden gisterenavond inwoners van Zwijndrecht. Ze wilden meer weten over de hoeveelheden PFAS die in het bloed van jongeren gevonden zijn. Die jongeren wonen allemaal in de buurt van de chemische fabriek 3M die in de regio verantwoordelijk is voor vervuiling met PFAS. Uit het bloedonderzoek is gebleken dat 3 op de 4 jongeren gezondheidsrisico's lopen door het PFAS in hun bloed.