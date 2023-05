Braziliaanse politie doet huiszoeking in woning van oud-president Bolsonaro na mogelijke vaccinatiefraude

Bolsonaro reisde minstens drie keer naar de VS sinds het land in november 2021 algemeen begon te eisen dat reizigers volledig gevaccineerd zijn om binnen te mogen. Hij deed dat een eerste keer in juni 2022 voor de Summit of the Americas, een tweede keer in september 2022 voor de Algemene Vergadering van de VN en afgelopen december opnieuw nadat hij de presidentsverkiezingen verloor van zijn tegenstander Lula da Silva. Toen bracht hij drie maanden door in de Amerikaanse staat Florida.