Is de droneaanval op het Kremlin een voorbode van escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne?

Toch zegt Balliauw dat er geen sprake was van een moordpoging op Poetin. "Met een drone kun je dat niet doen. Er is een klein brandje uitgebroken, maar er was niet eens een gat in het dak. We weten ook dat Poetin nauwelijks in het Kremlin verblijft. Als het de bedoeling was om de president te treffen, had het op een andere manier moeten gebeuren."