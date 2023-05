Koppel wijst autobestuurder op hoge snelheid en wordt slachtoffer van verkeersagressie in Molenbeek 

Gerben Van den Abbeele, fervent activist en medeoprichter van burgerpartij Agora, was op 1 mei samen met zijn partner aan het fietsen in de Ransfortstraat in Molenbeek, in de kanaalzone. Het koppel was op weg naar de opening van een zomerbar in dezelfde straat. "Plots werden we opgeschrikt door een wagen die aan hoge snelheid door de straat racete. Even later draaide de chauffeur de straat opnieuw in, waarop ik hem aanmaande om te vertragen", vertelt hij aan BRUZZ.

Toen sloegen zijn stoppen volledig door, aldus Van den Abbeele. "Eerst werden we uitgemaakt voor rotte vis en veel erger. Toen ik daarop rustig op hem afstapte, kwam hij uit zijn auto, ging langs mij door en stapte meteen op mijn vrouw af om haar een mep toe te dienen."