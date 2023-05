Kuurnse bokster Oshin Derieuw gaat volop voor Olympische Spelen in Parijs

Vandaag ging Oshin in Brussel al meetrainen met de nationale ploeg. Ze zal daar twee keer per week aansluiten, maar blijft daarnaast ook trainen bij de Franse ploeg waar ze aangesloten is. Het wordt trouwens nog aanpassen voor haar als ze de Spelen haalt, want de tornooien verlopen er anders dan gebruikelijk in het profboksen. In plaats van tien rondes van twee minuten bestaan de kampen er uit drie rondes van drie minuten. "Dat maakt dat je veel minder tijd hebt om je voor te bereiden of om tussendoor je tegenstander te analyseren", zegt ze. "Bovendien: als je bij tien rondes al eens een ronde verliest, dan is dat zo erg niet. Er is nog ruimte om je te hernemen. Bij drie rondes blijven er nog maar twee kansen over."