Leuvense Kerstmarkt duurt dit jaar vier dagen langer: "Sluit beter aan bij feestdagen"

"Tijdens de twee coronajaren was er geen kerstmarkt in Leuven en dan was er in 2022 opnieuw een editie die heel succesvol was. We hebben toen natuurlijk ook veel geluk gehad met het weer, het was droog en zonnig", vertelt organisator Marc Pinte. "Wellicht heeft die geslaagde editie er mee voor gezorgd dat er vragen kwamen om het evenement langer te laten duren."